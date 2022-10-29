Afyonkarahisar’da ‘Cumhuriyet’ coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yurt genelinde olduğu gibi cumhuriyetin kazanıldığı topraklar olan Afyonkarahisar’da da coşku içerisinde kutlandı. Kutlamalara annesinin kucağında katılan 3 aylık bebek ile 50 kilometrelik yoldan coşkuya ortak olmak için gelen 64 yaşındaki adam adeta ‘beşikten mezara cumhuriyet’ söylemini yansıtan bir görüntü oluşturdu.

Cumhuriyet Bayramı Afyonkarahisar’da coşku içerisinde kutlandı. Kentte kutlamaların adresi Zafer Meydanı oldu. Bayram programı Vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nın vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve müzik dinletisi gösterisi sonrası mehteran takımı ve bando gösterisi yapıldı. Halk oyunlarının gösterisinin ardından öğrencilerin açtıkları ‘Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ pankartı büyük alkış aldı.

“Cumhuriyet sadece bir yönetim biçiminin bir idare sisteminin adı değil”

Törende konuşan Vali Yiğitbaşı, Türkiye’nin küresel ve bölgesel düzeyde edindiği kazanımları, millet iradesiyle harmanlayarak çağın önünde yürüyen bir devlet olmayı sürdüreceğini kaydederek, “Bu kutlu günde cumhuriyetimizin, tarihimiz ve cemiyetimiz için ne anlama geldiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçiminin, bir idare sisteminin adı değil, ondan daha fazla Türk milletinin bu topraklarda yaşama, var olma ve varlığını devam ettirme iradesinin adıdır. Bu yüzden Türk milleti kaynağını millet iradesinden almayan hiçbir kişiye, kuruma, zümreye ve örgüte iradesini teslim etmeyecektir. Millet ve devlet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler, bu tarihi mücadelenin tezahürleridir. Türk milleti, nasıl milli mücadelede, bağımsızlığını ve millet iradesini teslim etmediyse, bundan sonra da kendi iradesini teslim etmeyecektir. Küresel ve bölgesel düzeyde edindiği kazanımları, millet iradesiyle harmanlayarak çağın önünde yürüyen bir devlet olmayı sürdürecektir” dedi.

7’den 70’e bayram coşkusu yaşandı

Törenin en ilgi çeken katılımcısı ise annesinin kucağında kutlamaları izlemeye gelen Zeynep Ela oldu. Ağabeyinin kutlama programında bando takımında olduğu Zeynep Ela sevimliliği ile herkesin ilgi odağı olmayı başardı.

Törene izlemeye gelen bir başka vatandaş olan Arif Yayla ise törene katılmak için Çay ilçesine bağlı köyünden 50 kilometre yol geldiğini kaydederek, “Başka cumhuriyet de, bayrak da yok” dedi.

7’den 70’e bayram coşkusunun yaşandığı kentte kutlamalar huzur içerisinde geçti.