Afyonkarahisar’da Cumhuriyet Bayramı töreni provası yapıldı

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla yapılacak kutlama töreninin provası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan provaya, askeri birlikler ve öğrenciler katıldı. Tören alanı trafiğe kapatılarak, polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. 29 Ekim Cuma günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel prova da program akışına göre sunumlar yapılarak belirlenen son eksiklikler gözden geçirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan prova öğrencilerin şiirlerini okuması ve ardından kahramanlık türküleri seslendirmesi ile devam etti. Vatandaşların da ilgiyle izlediği provaların sonrasında Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde öğrenciler ve askeri birlikler tören alanından geçiş yapması ile sona erdi.