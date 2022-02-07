Afyonkarahisar’da Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Çocuk İhmal ve İstismarı ile Mücadele Eğitimi Programı düzenlenecek.

Kent merkezinde gerçekleştirilecek eğitim çalışmasında ‘Çocuk İstismarında Adli Süreç ve Mevzuat, Çocuk İhmal ve İstismarı İle Mücadelede Kolluğun Rolü ve Ülkemizde Çocuğa Yönelik Hizmetler’ gibi konu başlıklarının ele alınacağı kaydedildi. Çalışmanın yarın başlayacağı ve 3 gün süreceği ifade edildi.