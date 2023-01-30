Afyonkarahisar’da bitki koruma ürünü bayilerinde denetim

Afyonkarahisar Çay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren bitki koruma ürünü bayilerinde denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı ile bitki ve bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin önlenmesi için denetimler devam ediyor. Bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerde izlenebilmesi, takibi, kontrolü ve böylece bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımının önlenmesi amaçlanıyor. Denetim ekipleri tarafından bitki koruma ürünleri üzerinde bulunan karekod ile sistem üzerinden ürünlerin kontrolleri yapılıyor. Kural dışı çalışan bayilere işlem uygulanıyor.