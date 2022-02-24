Afyonkarahisar’da bir köy okulunun başarısı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Bektaş Ortaokulu LGS’de gösterdiği başarıyla takdir topluyor. Ortaokul son 10 yıl içerisinde 18 farklı Fen Lisesi’ne, 6 Proje İmam Hatip Lisesi ve 1 Spor Lisesi’ne öğrenci gönderdi.

Okulun başarılı geçmişi öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve öğrenci velileri için de büyük bir gurur kaynağı olmuş durumda. Bekteş Ortaokulu öğrencileri son 3 yılda futsal, dart, bocce, curling ve masa tenisi branşlarında 4 il birinciliği, 4 il ikinciliği, 1 il üçüncülüğü ve 5 il dördüncülüğü olmak üzere toplam 14 kupa alarak spor alanında da ulaşılması güç başarılara imza attı. Bekteş Ortaokulu öğrenci, öğretmen, idareci ve öğrenci velileriyle birlikte bu başarılara yenilerini eklemek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.