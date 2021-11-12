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Afyonkarahisar’da ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla program düzenlendi

Afyonkarahisar’da İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla düzenlenen programda Vali Gökmen Çiçek, hem emniyet kemerinin önemine dikkat çeken gösteriyi yakından izledi hem de trafik uygulamasına katıldı.

AFYONKARAHİSAR 12.11.2021, 17:50
Afyonkarahisar’da ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla program düzenlendi

Afyonkarahisar’da İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla düzenlenen programda Vali Gökmen Çiçek, hem emniyet kemerinin önemine dikkat çeken gösteriyi yakından izledi hem de trafik uygulamasına katıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla program düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, emniyet ve jandarma trafik ekipleri ile vatandaşlar katıldı. Kent meydanında düzenlenen programda Araç içerisine polis memurları bindirilerek kaza anında emniyet kemerini önemine dikkat çeken bir gösteri yapıldı. Gösterinin ardından Vali Gökmen çiçek trafik uygulamasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı.

“Emniyet kemeri ölüm riskini yüzde 45 azaltıyor”

Programda açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, yolların kesişme noktasında bulanan Afyonkarahisar’da son zamanlarda üzücü trafik kazalarıyla canlarının yandığını kaydetti. Çiçek, “Özellikle emniyet kemeri kullanımında farkındalık oluşturmak için emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızla birlikte trafik ekiplerimizle beraber alanlardayız. Önemli bir konuyla ilgili farkındalık oluşturmak ve denetleme yapmak için alana çıktık. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Bir hareketine bakar hayat’ sloganıyla ciddi bir kampanya başlatıldı. Afyonkarahisar’da bu noktada yolların kavşak noktasında Özellikle araç trafiğinin çok yoğun olduğu, hem Antalya istikametine, hem doğu-batı istikametinde Türkiye’de araçların çok yoğun geçtiği noktada kalıyor. Maalesef Afyonkarahisar’da çok üzücü trafik kazalarıyla canımız yanmakta ve üzülmekteyiz. Biz genelde bunlara baktığımızda ölüm sebepleri bana hep şunu söylüyorlardı ‘eğer emniyet kemeri olsaydı, bu ölümle karşılaşmayacaktık belki’ diyorlardı. Emniyet kemeri takmak kazalarda ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 65 azaltıyor” dedi.

“Muazzam bir rakamdan bahsediyoruz”

Emniyet kemerinin riskleri azalttığına dikkat çeken ve bu yüzden muhakkak kullanılması gerektiğini vurgulayan Vali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bu kadar büyük bir riski azaltan emniyet kemeri, ama bizim çok küçük görerek bazen ihmal ettiğimiz, bazen bizi sıkıyor diye, bazen rahatsız oluyoruz diye ihmal ettiğimiz bir şey. Fakat istatistikleri gördüğümüzde muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten hem kendimiz için, hem ailelerimiz için, hem sevdiklerimiz için bu emniyet kemerimizi takalım. Kendinizi belki düşünmüyorsunuz, belki düşünmüyoruz ama sevdiklerimiz için, evlatlarımız için, babalarımız, annelerimiz için hayatta kalmamız çok önemli. O yüzden yolların kavşak noktasından tüm sürücülerimize ‘Bir hareketine bakar hayat’ diyoruz.”

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