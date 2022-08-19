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Afyonkarahisar’da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar
Afyonkarahisar’da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.
AFYONKARAHİSAR 19.08.2022, 20:16
Afyonkarahisar’da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.
Olay, kent merkezi Yenice mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi, alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı. Meydana gelen olayda yaklaşık 60 bin TL’lik zarar meydana geldiği kaydedildi.