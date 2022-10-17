Afyonkarahisar’da bin 354 şahıs 225 araç sorgulandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması’ denetimlerinde, bin 354 şahıs 225 araç sorgulanırken yeterliliği bulunmayan araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ‘Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması’ denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik, Kaçakçılık, Asayiş ve Trafik şube müdürlüğü ile ilçelerin de katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Toplamda 156 personel ve 44 ekip ile il merkezi ve ilçeler genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu, aynı zamanda Terör Örgütlerince hedef olabilecek Kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri yerlerde şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, bin 354 şahıs 225 araç sorgulanırken yeterliliği bulunmayan araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.