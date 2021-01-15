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Afyonkarahisar’da belediye ekipleri karla mücadeleye hazır
Afyonkarahsar’da uzun zamandır beklenen kar, şehir merkezine yağdı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası mücadeleye hazır olduklarını söyledi.
AFYONKARAHİSAR 15.01.2021, 14:43
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Afyonkarahsar’da uzun zamandır beklenen kar, şehir merkezine yağdı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası mücadeleye hazır olduklarını söyledi.
Afyonkarahisar’da 200 personel ve 50 iş makinesi ile karla mücadeleye hazır olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek; "Şehrimizin ana arterlerinde, yollarda ve ara sokaklarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri aldı. Kar kürüme araçlarımız, tuzlama ekiplerimiz 7/24 şehrimizin hizmetinde teyakkuzdayız" dedi.200 personel, 50 iş makinesinin 6 ekip halinde karla mücadele edeceğini ifade eden Başkan Zeybek, olası buzlanmaya karşı önlemlerini aldıklarını ifade etti.
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