Afyonkarahisar’da belde buluşmaları devam ediyor

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her hafta gerçekleştirilen ‘Belde Buluşmaları’ bu hafta merkeze bağlı Nuribey Beldesi’nde gerçekleştirildi.

Perşembe akşamları gerçekleştirilen buluşma, İl Müftü Yardımcısı Harun Yılmaz, Vaiz Emin Akpınar, Vaiz Yıldız Mumyakmaz, Cami görevlileri ve kadın, erkek cemaat katılımıyla gerçekleştirildi. Yatsı namazı öncesi, cemaate yönelik ayrı ayrı sohbet programları gerçekleştirildi. Yatsı namazı sonrası kahvehaneler ziyaret edilerek, belde halkıyla hasbihal edildi.