Afyonkarahisar’da basın çalışanları bilgilendirildi

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti yönetimi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel olarak basın çalışanlarına bilgilendirme semineri düzenlendi.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) yönetimi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) M. Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde basın mensuplarına bilgilendirme semineri düzenlendi. AGC Başkan Yardımcısı İsmail Akar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Ali Aktaş konuştular. Bilgilendirme seminerine; Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AGC Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyeleri ile medya mensupları katıldılar.

Seminerin açış konuşmasını Afyon Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Sezer Küçükkurt yaptı. AGC yönetimi olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenledikleri bilgilendirme programında Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin ile Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Ali Aktaş’ın bilgilendirmede bulunacaklarını söyleyen Küçükkurt, “Biz Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Fatih Karabacak’tan da bilgilendirme hususunda istirhamda bulunmuştuk. Kendileri nezaket gösterip bizi kırmadılar ama şu anda ki yasal durum henüz netlik kazanmadığı için bilgilendirme programımıza dinleyici olarak katıldılar.” dedi.

"Cezalandırma için halk arasında endişe korku ve panik oluşturması gerekiyor"

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin bilgilendirme seminerinde şunları kaydetti:

“Yakın bir tarih önce 7418 sayılı Sosyal Medya Yasası olarak da bilinen kanundaki birtakım maddelerin uygulanmasına ilişkin hazırlanacak yönetmelik, tüzük aslında bahsedeceğim kanunun dezenformasyon mu yoksa sansür yasası mı olduğunu ortaya koyacaktır. Çünkü bir anlamda basının resmi ilanlar yoluyla terbiye edilip edilmeyeceği, bu anlamda özgürlüğüne müdahale edip edilmeyeceğini aslında uygulamada göreceğiz. Yasanın belki en çok tartışılan kısmı hemen özellikle Türk Ceza Kanunu halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu etkileyen maddesiydi. Özel bir düzenleme ilk defa Türk Ceza Kanunu’nda yer alıyor ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma birtakım şartlara bağlanmış. Cezalandırma için halk arasında endişe korku ve panik oluşturması gerekiyor.”