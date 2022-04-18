Afyonkarahisar’da ‘Bağımlılıkla Mücadele’ çalıştayı yapılacak

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son yıllarda ülkelerin en önemli sorunlarından birisi olan ‘Bağımlılıkla Mücadele’ konusunda çalıştay gerçekleştirilecek.

Çalıştayın Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılacağı kaydedildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılacak çalıştayın iki gün süreceği ve konusunda uzman kişiler tarafından bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.