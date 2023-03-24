Afyonkarahisar’da Badminton müsabakaları sona erdi

Okul Sporları faaliyet programında bulunan küçükler badminton müsabakaları Çiğiltepe Spor Salonunda sona erdi. Derece giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Afyonkarahisar’da spor müsabakaları devam ediyor. Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen badminton müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Karşılaşmalar neticesinde küçük erkeklerde; Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu birinci, Şehit Sami Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu üçüncü, Şuhut Atatürk Ortaokulu dördüncü oldu. Kızlarda; Kadınana İmam Hatip Ortaokulu birinci, Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu ikinci, Şehit Mehmet Dama Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Çobanlar Zafer Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara ödülleri; Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.