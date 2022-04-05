Afyonkarahisar’da Avukatlar Günü kutlandı

5 Nisan Dünya Avukatlar Günü çerçevesinde Afyonkarahisar Kocatepe Parkı’nda tören düzenlendi.

Parkta bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra açıklamalardan bulunan Baro Başkanı Turgay Şahin, 5 Nisan Avukat Gününü kutladı. Şahin, konuşmasında “Dünyada avukatlık mesleği bir kriz yaşıyor. Yapay zeka tartışılmaya başlandığında bazı mesleklerin yok olacağı bazılarının ise radikal biçimde dönüşeceğinden söz edilmişti. Avukatlık mesleği için bu seçeneklerin ikisi de konuşuluyor. İki ihtimalde mümkün. Ancak hangisinin gerçekleşeceği bize ve tercihlerimize bağlıdır. Almanya’nın yaptığı yanlışı tekrar eder reklam yasağını kaldırırsak ilkinin olacağından kuşkunuz olmasın. Fransa’nın İngiltere’nin yaptığı yanlışı tekrar eder yani belli sayıya kadar insani sınırlar içerisindeki ortaklıkların yerini yüzlerce işçi avukatın köle düzeninde çalıştığı çok çalışanlı ama az ortaklı ticari şirketler alırsa mesleğin bir biçimde öleceğine emin olunuz.” diye belirtti.