Afyonkarahisar’da asayiş koordinasyon toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yiğitbaşı’nın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel ve Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır katıldı. Güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı toplantıda kentin huzurunun sağlanması noktasında yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle kentte insanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde denetimlerin yapılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.