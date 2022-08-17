Afyonkarahisar’da Armoni Mızıkası konser verdi

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. Yıl dönümü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda; Türkiye’nin en eski ve köklü çok sesli müzik kurumu olan Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar’da muhteşem bir konser verdi.

Büyük Taarruz’un 100. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar’da bir konser verildi. Binlerce kişinin coşkuyla dinlediği konserde Türküler ve marşlar çalınarak şiirler okundu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere ilgi yoğun oldu. Salonu hınca hınç dolduran izleyiciler, konserde coşku dolu anlar yaşadı. Orkestranın güçlü performansı, dinleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

1826 yılında Müsika-i Hümayun adıyla kurulmuş olan Armoni Mızıkası Komutanlığı’nın Afyonkarahisar konseri sırasında duygu ve coşku dolu anlar yaşanırken dinleyiciler o anları ölümsüzleştirmek için adeta birbiri ile yarıştı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı yaptığı açıklamada, konser sonunda Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar nezdinde tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve Armoni Mızıkası orkestrasına teşekkür ederek böyle bir milletin ferdi olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Yiğitbaşı şöyle konuştu;

“Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişi olan ve ilk ismi ile Müsika-ı Humayun ismiyle yola çıkan, bu gün de dinlediğimiz ve gerçekten sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin değil, ülkemizin en köklü, en tarihi çok sesli orkestrası Afyonkarahisarımızda. Ne mutlu bize Büyük Taarruz’un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bize çok coşkulu çok duygu dolu anlar yaşattılar. Silahlı Kuvvetlerimizin göz bebeği olan, kahraman, şerefli ordumuzun bünyesinde böylesine kıymetli bir orkestramızın olması bizim için çok büyük bir gurur kaynağı” dedi.

Konsere katılan dinleyiciler duygu dolu anlar yaşadıklarını belirterek manevi duygularına tercüman olan orkestraya ve konserde emeği geçenlere teşekkür ettiler.