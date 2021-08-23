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Afyonkarahisar’da araç yangını ucuz atlatıldı

Afyonkarahisar’da seyir halindeki otomobilin yanmaya başlaması paniğe neden oldu.

AFYONKARAHİSAR 23.08.2021, 16:46
Afyonkarahisar’da araç yangını ucuz atlatıldı

Afyonkarahisar’da seyir halindeki otomobilin yanmaya başlaması paniğe neden oldu.

İzmir İstasyonu mevkiinden Maliye istikametine giden Y.Y.’nin idaresindeki 03 VN 601 plakalı aracın seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede dumanların alevlere dönüşmesi sonrasında sürücü Y.Y. aracı kontrol etmekte zorlandı ve kenara çekerek araçtan inerek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araca müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Olayı bir kaç yanık ile atlatan sürücü Y.Y., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aracın neden alev aldığı ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında belirlenecek.

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