Afyonkarahisar’da apartmana fuhuş baskını: 3 gözaltı

Afyonkarahisar’da 3 dairede fuhuş yapıldığı iddia edilen binaya baskın yapan polis ekipleri, 3 kadını gözaltına aldı.

Olay, Erenler Mahallesi 2753 Sokaktaki bir binada gerçekleşti. Fuhuş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ardından binayı belirli günler ve aralıklarla izlemeye başlayan polis ekipleri, binadaki 1, 16, ve 17 numaralı dairelere çok sayıda erkek şahsın giriş-çıkış yaptığını tespit etti. Erkek şahıslar ile görüşen ekipler, şahısların dairede kalan kadınlarla para karşılığı cinsel birliktelik yaşadıklarını beyan etmesi üzerine söz konusu dairelere baskın düzenledi. Baskında 4 suç kaydı bulunan N.H. (47), 5 ayrı suç kaydı olan S.Ç. (58) ile 3 suç kaydı olan Ş.Ö. (55) isimli kadınları gözaltına aldı. Yakalanan kadınlara gerekli idari işlemleri yapılırken, ikametlere işlem yapılması için Fuhuşla Mücadele Komisyonuyla gerekli görüşmelere başlandığı belirtildi.