Afyonkarahisar’da akşam saatlerinde yağmur yağışı bekleniyor

Afyonkarahisar’da aralıkla etkili olan karlı havanın yerinin akşam saatlerinde yağmura bırakması bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilerek göre, kentte gün boyu kapalı bir havanın hakim olacağı, akşam saatlerinde ise yağmur yağışının beklendiği belirtildi. Yapılan tahminlere göre hava sıcaklıklarının da kentte ‘0’ derecenin üstüne çıkarak 5 derece seviyelerinde olması bekleniyor.