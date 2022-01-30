Afyonkarahisar’da akademik başarı değerlendirme toplantısı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akademik başarıyı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar, Fatih Akçil; Şube Müdürü Medeni Buğra, merkez ve merkeze bağlı ortaokulların müdürleri katıldı. Toplantıda sene başından beri sahada yürütülen akademik başarı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.