Son Dakika
Afyonkarahisar’da akademik başarı değerlendirme toplantısı
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akademik başarıyı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
AFYONKARAHİSAR 30.01.2022, 13:30
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akademik başarıyı değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mevlüt Çınar, Fatih Akçil; Şube Müdürü Medeni Buğra, merkez ve merkeze bağlı ortaokulların müdürleri katıldı. Toplantıda sene başından beri sahada yürütülen akademik başarı ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantı fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.