Afyonkarahisar’da ak gençler şehit öğretmenleri unutmadı

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve yönetim kurulu üyeleri PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Yasemin ve Bayram Tekin’in de aralarında bulunduğu 153 şehit öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 153 fidanı toprakla buluşturdu.

Merkeze bağlı Çakırköy mevkiinde yapılan programa Karahan, İl Başkan Yardımcısı Tahsin Aydın ve Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı. Programda konuşan Başkan Karahan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, mesleğini icra ederken şehit düşmüş 153 öğretmenin anısına 153 fidan diktiklerini ifade ederek; “Hz. Ali’nin ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ sözünün en güzel karşılık bulduğu öğretmenlerimiz çok kıymetlidir ancak şehitlerimiz de ayrı bir önem ifade etmektedir. Şehitlerimizde bu vatanın kokusu, özlemi ve öğretmen olma sorumluluğu var. AK Parti Gençlik Kolları olarak bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla terör örgütleri tarafından Güneydoğu ve Doğu’da şehit edilmiş 153 öğretmenimiz anısına fidan dikmeye, onların isimlerini yaşatmaya yönelik bir çalışma yaptık” dedi.