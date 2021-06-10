banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Afyonkarahisar’da "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde yürütülen "2021 Afyonkarahisar Aile Yılı" ve "Kadın Kültür Evleri" projeleri kapsamında, "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer gerçekleştirildi.

AFYONKARAHİSAR 10.06.2021, 15:07
Afyonkarahisar’da "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde yürütülen "2021 Afyonkarahisar Aile Yılı" ve "Kadın Kültür Evleri" projeleri kapsamında, "Ailede Şükür ve Kanaat" konulu seminer gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan program Çobanlar Kadın Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Aile ve Dini Rehberlik Vaizi/ Koordinatörü Yıldız Mumyakmaz tarafından verilen seminerde ailede şükür ve kanaat konuları ele alındı. Öte yandan Çobanlar Kadın Kültür Evi kütüphanesine İl Müftülüğü tarafından beşer adet Kur’an-ı Kerim ve Kuran-ı Kerim Meali hediye edildi. Seminer sonrasında ise "Aile Yılı" kitapçığı ve broşürü dağıtıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık