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Afyonkarahisar’da ağaç çukuru kazarken devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti
Afyonkarahisar’da engebeli arazide ağaç çukuru kazdığı esnada devrilen kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.
AFYONKARAHİSAR 05.03.2023, 00:23
Afyonkarahisar’da engebeli arazide ağaç çukuru kazdığı esnada devrilen kepçenin operatörü yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Işıklar beldesi Eniçi mevkisinde Aziz Körlek’in (35) kullandığı kepçe, engebeli arazide ağaç çukuru açtığı sırada devrildi.
Kazada iş makinesinin altında kalan Körlek, yaşamını yitirdi. Sürücünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu M.A.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkan M.A.K, tedbir amacıyla ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Körlek’in cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.