Afyonkarahisar’da 9 küçükbaş hayvan telef oldu

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Kırka beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede akşam saatlerinde aniden sağanak yağış başladı. Yağış esnasında yıldırım düşmesi nedeniyle 2 üreticiye ait 9 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay sonrası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak çalışma başlattı.