Afyonkarahisar’da 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar’da şüphe üzerine durdurulan kamyonda 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonun kasasında 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan R.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı.