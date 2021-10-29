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Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılı kutlama töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke dün olduğu gibi bugünde içerden ve dışardan tehdit edilmektedir. Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmekte terör ile mücadelede adeta destan yazılmaktadır.”

AFYONKARAHİSAR 29.10.2021, 13:38
Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Afyonkarahisar’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılı kutlama töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke dün olduğu gibi bugünde içerden ve dışardan tehdit edilmektedir. Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmekte terör ile mücadelede adeta destan yazılmaktadır.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98’inci yılı Zafer Meydanı’nda yapılan programla büyük bir coşku içinde kutlandı. Törene Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Burcu Köksal, Mehmet Taytak ve İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Vali Çiçek ve beraberindekiler, “Atatürk’ün Afyonkarahisar Ziyaretleri” adlı fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Tören, Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı okundu.

"Terörle mücadelede destan yazıldı"

Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü Kutlama Programı kapsamında Vali Gökmen Çiçek, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Vali Gökmen Çiçek konuşmasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Çiçek konuşmasına şöyle devam etti:

“26 Ağustos 1922’de Kocatepe’de Cumhuriyet’in ilk ışıkları yakılmıştır. O gün yakılan o ışık bugün hala tüm ülkemizi aydınlatmaktadır. Cumhuriyet bugün 84 milyon vatandaşı aynı çatı altında buluşturan onların haklarını muhafaza eden hür ve özgür kılan eşsiz bir hazinedir. Cumhuriyet ülkemizin ayaklarına vurulmak istenen prangaları söküp atmıştır. Bugün Cumhuriyet ile inşa ettiğimiz bu ülke dün olduğu gibi bugünde içerden ve dışardan tehdit edilmektedir. Ülkemizin bekası, huzuru ve güveni için Cumhuriyetimizi tehdit eden terör yuvaları bir bir imha edilmekte terör ile mücadelede adeta destan yazılmaktadır.”

Dereceye girenler ödüllendirildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Halkoyunları ekibinin gösterisiyle devam eden program kahramanlık türkülerinin ve şiirlerin okunması ile sürdü. Mehteran Takımı’nın gösterisi ile izleyiciler Cumhuriyetin kazanıldığı ve kurulduğu topraklarda bu zaferi coşkuyla tekrar yaşadı. Törenin devamında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ‘Cumhuriyet ve Milli Egemenlik’ konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından Rahmiye Sare Palalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu eşliğinde askeri birlikler, gaziler, şehit yakınları, sporcular ile öğrencilerin katılımıyla tören geçişi gerçekleşmesi ile tören son buldu.

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