Afyonkarahisar’da 1929’dan bu yana en çok yağış alınan mayıs ayını yaşadı
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ’NDEN YAPILA AÇIKLAMADA GEÇTİĞİMİZ MAYIS AYINDA KENTTE METREKAREYE 204,3 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜĞÜ KAYDEDİLİRKEN, 1929 YILINDAN BERİ EN ÇOK YAĞIŞ ALINAN MAYIS AYI 2023 YILINDA GERÇEKLEŞTİĞİ BELİRTİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 05.06.2023, 12:28
Afyonkarahisar Valiliği’nden yapıla açıklamada geçtiğimiz mayıs ayında kentte metrekareye 204,3 kilogram yağış düştüğü kaydedilirken, 1929 yılından beri en çok yağış alınan Mayıs ayı 2023 yılında gerçekleştiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, meteorolojik verile göre yağışların bu haftada aralıklarla devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, “Afyonkarahisar il merkezinde Mayıs-2023 aylık toplam yağışı metrekareye 204,3 mm (kg) olarak gerçekleşmiştir. Afyonkarahisar şehir merkezinde meteorolojik ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1929 yılından beri en çok yağış alınan Mayıs ayı 2023 yılında gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.