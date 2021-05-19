Afyonkarahisar’da 19 Mayıs kutlaması

Afyonkarahisar’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüs tedbirleri kapsamında çelenk sunumuyla gerçekleştirildi.

Kutlama kapsamında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninde Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve bir lisenin öğrencileri Kocatepe Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saydı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlik çelenk sunumu ile sona erdi. Kocatepe Anıtı’nda gerçekleşen törene Hizmet Müdürleri Osman Murat Erdoğan, Ahmet Ertürk, Mustafa Asan ile kurumdaki görevliler katıldı.