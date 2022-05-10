Afyonkarahisar’da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar’da polis yaptığı operasyonda 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde kaçak akaryakıt satışı yaptığını değerlendirdiği bir iş yerine baskın yaptı. Kent merkezinde yapılan operasyonda iş yerinde yapılan aramada 15 bin 150 litre akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili A.A’ya cezai işlem uygulandığı bildirildi.