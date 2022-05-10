Afyonkarahisar’da 13’üncü Teknik Komisyon toplantısı

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü” çerçevesinde 13’üncü Teknik Komisyon toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol toplantısı Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıya Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Birim Başkanı Erce Şengül, Zafer Kalkınma Ajansı Temsilcileri, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Diktaş ve TR33 bölgesindeki 4 ilin Kendin Yap Atölyeleri teknik ekibi katıldı. Toplantıda 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Kendin Yap Atölyeleri Festivali hakkında planlamalar ve saha incelemesi yapıldı.

Toplantı, katılımcılar Kendin Yap Atölyelerini ziyaretlerinin ardından sona erdi.