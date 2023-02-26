Afyonkarahisar’da 11 bine yakın depremzede aile misafir ediliyor

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentte 11 bine yakın depremzede ailenin misafir kaydederek, “İnşallah Allah’ın izniyle burada hep birlikte millet olmanın bilinciyle bu sıkıntıyı da geride bırakacağız” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde gerçekleşen depremin ilk anından itibaren AFAD Kriz Masası’nda yoğun mesai harcayan Vali Yiğitbaşı Afyonkarahisar’a yerleşen depremzede ailelerini ziyaret etmeye devam ediyor. AFAD tarafından otellere, yurtlara ve kamu misafirhanelerine yerleşen depremzede vatandaşları ziyaretlerinin ardından Yiğitbaşı kendi imkanları ile Afyonkarahisar’da yaşayan depremzedeleri ziyaret etti. Aralarında 25 günlük Miraç ismindeki bebeğin de olduğu İstiklal mahallesindeki aileyi ziyaret eden Vali Yiğitbaşı, “Asrın felaketi olarak geride bıraktığımız depremin yaralarını hep birlikte kurumlarımızla saracağız inşallah. Burada ilk günden bu yana tüm kamu kurumlarımız STK’larımız ve vatandaşlarımızla sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bugün itibari ile şehrimiz 11 binden fazla deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı konuk ediyor. Bunların kimisi burada üniversitesini okumuş kimisi askerliğini yapmış kimisi ise yakın bir dostunun kucak açan daveti üzerine buraya gelmiş. İnşallah Allah’ın izniyle burada hep birlikte millet olmanın bilinciyle bu sıkıntıyı da geride bırakacağız” dedi.

Ziyaretini Elbistan’dan gelen ve Veysel Karani mahallesinde yaşayan, 9 kişilik aile ile sürdüren Vali Yiğitbaşı, aile ile sohbet ederek ailenin en küçük üyelerine çeşitli oyuncaklar hediye etti.