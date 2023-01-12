Afyonkarahisar’a beklenen yağış geldi

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı gün ortasına kadar aralıklarla devam etti. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre ise yağışlı havanın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor. Ayrıca yapılan tahminlere hava sıcaklıklarının ise eksi 3 ile 10 derece arasında olması tahmin ediliyor.