Afyonkarahisar’a bahar gelecek

Uzun süredir olumsuz hava koşullarının devam ettiği Afyonkarahisar’da hafta başı itibari ile havalar ısınmaya başlayacak.

Meteorolojik verilere göre, kentte hava sıcaklıkları hafta başı (yarın) itibari ile ısınmaya başlayacak. Meteorolojiden yapılan son tahminlere göre, kentte hava sıcaklığının en düşük 4 en yüksek ise 14 derecelere kadar çıkması bekleniyor. Havaların ısınması ile birlikte kentte uzun süredir devam eden soğuklar sona ermesi bekleniyor. Sıcak hava ile birlikte Afyonkarahisar hafta başı itibari ile baharı yaşayacak.