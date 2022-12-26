Afyonkarahisar yine soğuk bir havaya başladı

Meteorolojiden tahminlere göre, Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca eksi 2 ile 6 derece arasında olması bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta soğuk geçecek. Yapılan tahminlerde kentte hava sıcaklıklarının akşamları eksi 2 gündüzleri ile en fazla 6 derece olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının soğuk geçeceği kentte yağış ise beklenmiyor.