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Afyonkarahisar yine soğuk bir havaya başladı
Meteorolojiden tahminlere göre, Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca eksi 2 ile 6 derece arasında olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 26.12.2022, 10:17
Meteorolojiden tahminlere göre, Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının hafta boyunca eksi 2 ile 6 derece arasında olması bekleniyor.
Meteorolojik verilere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta soğuk geçecek. Yapılan tahminlerde kentte hava sıcaklıklarının akşamları eksi 2 gündüzleri ile en fazla 6 derece olacağı belirtildi. Hava sıcaklıklarının soğuk geçeceği kentte yağış ise beklenmiyor.