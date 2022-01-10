Afyonkarahisar yeni haftaya soğuk havayla başladı

Meteorolojiden alınan verilere göre, Afyonkarahisar’da bu hafta soğuk ve yağmurlu bir havanın olacağı, Çarşamba günü ise kar yağışının beklendiği öğrenildi.

Afyonkarahisar geçtiğimiz haftaya göre bu haftaya soğuk başladı. Meteorolojik tahminlere göre kentte hava sıcaklıklarının hafta boyunca düşüş göstereceği, 13 Ocak Perşembe gününden itibaren ise sıfırın altında eksi derecelere düşmesinin beklendiği ifade edildi. Tahminlere göre yarın yağmur yağışının beklendiği kentte 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise kar yağışının olacağı öğrenildi. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azaldığı kentte Perşembe ve Cuma günlerinde ise sıcaklıkların -8 derecelere kadar düşmesinin beklendiği aktarıldı.