Afyonkarahisar yeni haftaya sıcak havayla başladı

Meteorolojik verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta güneşli bir havanın hakim olacağı ve sıcaklıkların 12 derecelere kadar çıkacağı öğrenildi.

Kentte geçtiğimiz hafta sonu yaşanan soğuk ve yağmurlu hava hafta başı itibari ile yerini sıcak havaya bıraktı. Meteorolojik verilerek göre kentte hafta boyunca gündüz sıcaklıkların 12 derelere kadar çıkacağı akşamları ise 1-3 arasında değişeceği belirtildi. Tahminlere göre hafta boyunca yağış olmayacağı hafta sonu cumartesi günü ise yağış beklendiği ifade edildi.