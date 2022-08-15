Afyonkarahisar yeni haftaya serin havayla başladı

Afyonkarahisar yeni haftaya serin bir havayla başlarken, yapılan son meteorolojik tahminlere göre bugün öğle saatlerinde kentte sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre, kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinden seyrederken, kent haftanın ilk gününe ise serin bir hava ile başladı. Meteorolojiden alınan verilerde kentte hava sıcaklıklarının hafta boyu artacağı ve termometrelerin 32 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olmasının beklendiği kentte geceleri ise sıcaklıkların 19 derece seviyelerine düşmesi bekleniyor.