Afyonkarahisar yeni haftaya güneşli havayla başladı

Meteorolojik tahminlere göre Afyonkrahisar’da hafta boyu güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre kentte hafta boyu güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının ise hafta boyu gündüz 18-20 derece arasında olması geceleri ise 1 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.