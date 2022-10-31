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Afyonkarahisar yeni haftaya güneşli havayla başladı
Meteorolojik tahminlere göre Afyonkrahisar’da hafta boyu güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 31.10.2022, 11:49
Meteorolojik tahminlere göre Afyonkrahisar’da hafta boyu güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.
Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre kentte hafta boyu güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Tahminlere göre, kentte hava sıcaklıklarının ise hafta boyu gündüz 18-20 derece arasında olması geceleri ise 1 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.