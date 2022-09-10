Afyonkarahisar yazdan kalma son günleri yaşıyor

Meteorolojik tahminlere göre Afyonkarahisar bu hafta sonunu güneşli ve sıcak geçirecek.

Meteorolojiden edilen bilgilere göre, kentte hava sıcaklıklarının hafta sonu 30 derece düzeylerinde olacağı belirtildi. Adeta yazın son günlerini yaşayan kentte gündüz sıcaklıklar artsa da geceleri ise sıcaklıkların 17 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren ise sıcaklıkların 24 derecelere düşmesi tahmin ediliyor.