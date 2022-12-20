Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı Mehmetçik ile yemek yedi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, katıldığı bir sempozyum sonrası Mehmetçik ile birlikte yemek yedi.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ’Güvenli Trafik, Güvenli Tarım’ sempozyumunun ardından Destek Bölük Komutanlığı’nda Mehmetçik ile birlikte öğle yemeği yedi. Kurum müdürlerinin de katıldığı öğle yemeği sonrası Vali Yiğitbaşı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.