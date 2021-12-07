banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var!
Irak'ta patlama: Ölü ve yaralılar var!
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Prof. Dr. Teoman Duralı vefat etti
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek hukuk öğrencileri ile söyleşi yaptı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde genç hukukçularla ‘Geleceğe Dair’ adlı söyleşi etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, mesleki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

AFYONKARAHİSAR 07.12.2021, 17:14
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek hukuk öğrencileri ile söyleşi yaptı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde genç hukukçularla ‘Geleceğe Dair’ adlı söyleşi etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Vali Gökmen Çiçek, mesleki deneyimlerini paylaşarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek söyleşide deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere meslek hakkında bilgi verdi. Kafkas göçmeni bir ailenin çocuğu olduğunu ifade eden Çiçek, “21 yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Belki hala da içim sızlar. Geçen sene Manastıra gittim 80 yıl önce olsa belki de Manastıra vali gelecektik. Belki de Selanik’e Atatürk’ün memleketine vali olacaktık veya Musul Kerkük’e vali olacaktık. Belki de hukuk fakültesinden mezun olan arkadaşlarımız buralara savcı, hakim olarak atanacaktı diye hayallerle büyüdük. Çünkü vatan kaybetmiş olmanın sıkıntısı var. Belki bir daha o bölgelere gideriz diye düşündüm. Dinlediğimiz ozan türküleri, gelenekler bizi hep mesleğe doğru itti. Mesleğe girdiğimde de mülakat oluyoruz. Niçin kaymakam olmak istiyorsun diye soruyorlar. Klasik bir soru. Çocukluğumdan beri bunu hayal ediyordum. Mülakat heyetinin en kızdığı şey. Ben de ilk mülakat yaptığımda gıcık oluyordum bu cevaba. Ama doğrusu bu; çocukluğumdan beri kaymakam olmak istiyordum. Bunu söylediğim andan itibaren hikaye gibi geliyor. Kaymakam olduktan sonra sürekli duyduğum ve çok etkilendiğim bir cümle vardı. Bin yıllık devlet geleneği olan devletiz cümlesini siz de sürekli duyuyorsunuz. Ben bunun tam olarak ne anlama geldiğini kendi adıma anlamazdım. 24 yaşında Trabzon Düzköy ilçesine kaymakam olarak atandığım gün yaşadıklarımla bunun ne anlama geldiğini kendi içimde içselleştirdim” diye konuştu.

Allah razı olsun cümlesi tüm parasal değerlerin üstündedir

Makro hayalleri olan öğrencilere kaymakamlık mesleğini seçmeleri gerektiğini söyleyen Vali Çiçek, “24 yaşında babalarımızın araba vermediği babalarımızın il dışına tek başına göndermeye cesaret edemediği yaşta devlet size bir ilçeyi teslim ediyor. İlçenin namusunu ve ırzını size emanet ediyor. Makam arabasından, lojmanlarından bütün ilçelerdeki araçları size veriyor. Böyle meslek 23-24 yaşlarında başka yerde yok ama makro hayalleriniz varsa. Eğer ben gençliğimi küçük yerlerde tiyatro ve sinema olmadan geçiremem diyorsanız mülki idare mesleğini düşünmeyin. Çünkü ben 24 yaşında 2 bin nüfuslu küçük bir ilçeye atandım. Gerçekten bir acıyı, bir sancıyı, bir sızıyı söndürebileceğimizi düşünüyorsanız mülki idare amirliğini seçin. Ben ‘Allah razı olsun’ cümlesinin bütün parasal değerlerin üstünde olduğuna inandığım için kaymakamlık mesleğini seçtim. Ancak ben büyük şehirde rahat, mutlu bir hayat yaşamak istiyorum; adaleti orada sağlamak istiyorum ve şehir içinde adaletle mücadele etmek istiyorum diyorsanız, bu da çok güzel bir tercih” ifadelerini kullandı.

Erenlerde 24 saat güvenliği oluşturmaya çalıştık

Afyonkarahisar’da Vali olduktan sonra öğrencilerin huzurlu bir şekilde okul hayatına devam etmesi için Erenler’de yapılan çalışmalardan bahseden Çiçek, şöyle devam etti: “Afyonkarahisar’a geldiğim 1,5 yıl içerisinde hiç durmadan çalışmaya çalışıyorum. Üniversite ilgili Rektörümüzle görüştüğümüzde bana ‘Sayın Valim, Erenler’de kız öğrencilerimizin akşamları huzur içerisinde yürüyebileceği alan haline getiremez misiniz’ talebini iletti. Yine birçok öğrencimizin sosyal medyadan mesajları ve talepleri oldu. Erenler’de yaşadığınız yeri karakol, kamera sistemleri, yunus polisleri yani 24 saat güvenliği oluşturmaya çalıştık. Hepsi bizim işimiz. Bir öğrencimizin gezerken yaşadığı en ufak tereddüt bile bizi perişan eder. Çünkü devlet beni burada herkesin huzur ve güven içerisinde yaşamasının kefili sensin diye buraya yollamış.”

Söyleşi, soru cevabın ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8