Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, “Frigya bölgesi sürekli tanıtılıyor”

Afyonkarahisar Valiliği koordinasyonu ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonunda “İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu” ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Afyonkarahisar’ın çok zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyledi. Keklik, Afyonkarahisar’ın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, tüm yolların kesiştiği yer altı ve yerüstü zenginliklere sahip bir şehir olduğunu anlatarak, "Afyonkarahisar ciddi bir turizm potansiyeline sahip bir şehir olmasının yanında tarım ve hayvancılığa kadar birçok sektörde önemli bir merkezdir. Ulaşımı çok kolay olan ülkemizin merkezi şehirlerindendir. Özellikle birkaç yılda inanılmaz yatırımsal ve tanıtımsal bir uyum sağlanmaktadır. İlimizin termal potansiyeli, Frigya bölgesi ve diğer alanlar ulusal kanallarda sürekli tanıtımı yapılmaktadır.” dedi.