banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Afyonkarahisar son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor

Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Afyonkarahisar’da termometrelerin bugün ve yarın 35 derecelere görmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 30.07.2022, 13:26
Afyonkarahisar son yılların en sıcak günlerinden birini yaşıyor

Son yılların en sıcak günlerinden birinin yaşandığı Afyonkarahisar’da termometrelerin bugün ve yarın 35 derecelere görmesi bekleniyor.

Meteorolojik verilere göre Afyonkarahisar’da hava sıcaklıkları ve 30 derecelerin üstüne çıktı. Son yılların en sıcak günlerinden birisini yaşayan kentte, bunaltıcı sıcaktan dolayı vatandaşların çoğunun sokağa çıkmadıkları gözlendi. Yapılan son meteorolojik tahminlere göre ise kentte hava sıcaklığının bugün ve yarın 35 dereceleri bulması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu