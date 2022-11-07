Afyonkarahisar ROBİLSA Takımıyla dünya birinciliği gururunu yaşadı

Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi ROBİLSA, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen International UPB Robofest Robochallenge Air Race’de İHA kategorisinde dünya birincisi oldu.

Uluslararası alanda robotik çalışmaların yarıştığı ve 16 ülkeden 115 takımın 723 yarışmacıyla katıldığı International UPB Robofest Robochallenge Air Race’de hem Türkiye’yi hem de Afyonkarahisar’ı temsil eden takım ROBİLSA, İHA kategorisinde dünya birincisi oldu.

16 farklı ülkeden gelen 115 takımın arasından dünya birincisi olmayı başaran Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi ROBİLSA takımı, 04 - 06 Kasım 2022 tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen yarışmada göğüsleri kabarttı.