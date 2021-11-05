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Afyonkarahisar polisinden sokak satıcılarına operasyon
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 05.11.2021, 17:04
Afyonkarahisar polisi tarafından şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Karşıyaka Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde iki aracın içindeki şahıslar üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 229 adet sentetik ecza, 3 fişek halinde 1.36 gram metanfetamin, 3,92 esrar, 2 fişek halinde 0.48 gram tespit edilemeyen uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 8 kişi gözaltına alındı.