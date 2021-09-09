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Afyonkarahisar polisinden ‘Çocuk ve Gençlerin Korunması’na yönelik denetim

Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunması’na yönelik gerçekleştirilen uygulamada internet kafe ve oyun salonları başta olmak üzere çocukların sıklıkla gittikleri yerler denetimden geçerken, 900’e yakın kişinin ise GBT sorgulamaları yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 09.09.2021, 09:22
Afyonkarahisar polisinden ‘Çocuk ve Gençlerin Korunması’na yönelik denetim

Afyonkarahisar’da polis tarafından ‘Çocuk ve Gençlerin Korunması’na yönelik gerçekleştirilen uygulamada internet kafe ve oyun salonları başta olmak üzere çocukların sıklıkla gittikleri yerler denetimden geçerken, 900’e yakın kişinin ise GBT sorgulamaları yapıldı.


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ve diğer birimlerinde destek verdikleri denetimlerde 10 okul çevresi, 32 internet kafe, 4 oyun salonu, 76 işyeri, 3 iddia bayii, 3 tekel büfesi, 19 park ve bahçede denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca 858 şahsında Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlerde sonucunda ise 1 iş yerinden 17 kutu içine tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgilerde ise okulların açılması ile denetimlerin sıklaştırılacağı ve çocuklarla, gençlerin korunmasına yönelik bu tür faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

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