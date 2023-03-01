Afyonkarahisar Özel İdare ekipleri deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri Adıyaman ve Hatay’da iş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrı felaketi olarak adlandırılan depremin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Enkaz kaldırma çalışmalarına destek amaçlı Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri deprem bölgelerinde iş makineleri ve kamyonlarla aktif rol oynuyor. Adıyaman ve Hatay bölgesinde il özel idaresine ait iş makinesi, kamyon ve personel gerek enkaz kaldırma gerekse konteyner kent kurma çalışmalarında görev yapıyor. Bölgede 29 personel 25 iş makinesinin görev yaptığı belirtildi.