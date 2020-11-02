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Afyonkarahisar Kızılay ekibi İzmir’in yanında

TÜRK KIZILAY AFYONKARAHİSAR ŞUBESİ İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİ AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARDINDAN BÖLGEDE GÖREV YAPAN KURTARMA EKİPLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE GÜNLÜK BİN KİŞİNİN YEMEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK SEYYAR MUTFAK KURDU.

AFYONKARAHİSAR 02.11.2020, 14:19
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Afyonkarahisar Kızılay ekibi İzmir’in yanında

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede görev yapan kurtarma ekipleri başta olmak üzere günlük bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayacak seyyar mutfak kurdu.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkan Fatih Okyar öncülüğünde 25 gönüllü bölgede görev yapan personelin yemek ihtiyacını karşılamak için afet bölgesine gitti. Okyar, Depremzedelere yardım eden 112, AFAD, UMKE, AKUT başta olmak üzere yardım çalışanlarına Afyonkarahisar’ın lezzetleriyle bir nebze olsun acıları hafifletmek için 6 aşçı, 5 aşçı yardımcısı ve 1 gıda mühendisiyle beraber bir öğünde bin kişiye beslenme hizmeti vermek için seyyar mutfak kurduklarını ifade etti.

Okyar, “Önceliğimiz görev yapan personeller. Bir öğünde bin kişilik yemek verecek şekilde mutfağımızı kurduk. Her öğünde sıcak yemeği kurtarma ekiplerimize ulaştıracağız” dedi.

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