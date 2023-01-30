Afyonkarahisar kent merkezinde beklenen kar yağışı başladı

Afyonkarahisar’da aylardır beklenen ker yağışı kent merkezinde başladı.

Kentin bazı ilçelerinde yağan kar yağışının ardından kent merkezinde de aylardır beklenen kar yağışı saat 16.30 sıralarında başladı. Büyük bir sevinçle karşılanan kar lyağışının devam etmeseni bekleyşen vatandaşlar, bu yıl kar yağışına hasret kaldıklarını belirttiler.