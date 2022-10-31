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Afyonkarahisar İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü’ne atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar atandı.
AFYONKARAHİSAR 31.10.2022, 09:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla İletişim Başkanlığı Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar atandı.
Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha Arar atandı.